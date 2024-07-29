Шесть случаев лихорадки Западного Нила зафиксировали в Татарстане

Число зарегистрированных случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане выросло до шести. Об этом ТАСС сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Ранее в Минздраве Татарстана сообщали о госпитализации четырех пациентов с симптомами лихорадки Западного Нила, у всех состояния различной степени тяжести.

Лихорадка Западного Нила — острое трансмиссивное инфекционное (вирусное) заболевание, передающееся комарами. Лихорадка Западного Нила у человека протекает, соответственно, в виде лихорадки с симптомами общей интоксикации. В тяжелых случаях – с поражением центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич).

Лихорадка Западного Нила распространена в странах с жарким климатом. Южные регионы России также считаются эндемичными по этой инфекции. Вирус встречается в Центральной части России и Поволжье в связи с потеплением климата.