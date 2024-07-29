Облсуд озвучил приговор двум братьям, изнасиловавшим и убившим двух девушек под Красноуфимском

Свердловский областной суд поставил точку в деле 12-летней давности об изнасиловании и убийстве двух девушек 18 и 19 лет. На скамье подсудимых оказались братья, которые все эти годы скрывались от правосудия.

Как рассказали в пресс-службах суда и областного СКР, трагедия произошла под Красноуфимском. 25 августа 2013 года во время производственных работ при раскопке грунта в лесном массиве бригадой рабочих были обнаружены скелетированные останки. Генетические экспертизы показали, что тела принадлежали двум женщинам, а дальнейшее расследование указывало, что это останки именно двух подруг, которые пропали в середине мая 2012 года.

Только в 2023 году полиции удалось выйти на след братьев - Валерия Брагина и Юрия Кочева, один из которых, пройдя полиграф, все же сознался в содеянном.

Как оказалось, в тот день почти 12 лет назад братья пригласили к себе в частный дом 18-летнюю Ольгу и 19-летнюю Анастасию. Компания распивала спиртное, но когда парни предложили подругам интим, те отказались. Тогда братья избили и изнасиловали девушек, после чего убили, испугавшись, что те расскажут все полиции.

После предъявления второму фигуранту сведений, изложенных его братом, тот тоже дал признательные показания в убийстве. Более того, один из фигурантов подтвердил свои показания уже на месте, подробно рассказав о деталях преступления. Судебные психиатрические экспертизы показали, что братья вменяемы и отдавали себе отчет в совершаемых действиях.

Уже в суде подсудимые не признавали вину, однако доказательств было достаточно. К сожалению, привлечь фигурантов к уголовной ответственности за изнасилование не вышло в связи с истечение сроков давности, хотя их вина и была доказана.

Свердловский областной суд признал Юрия Кочева и Валерия Брагина виновными в изнасиловании и убийстве, сопряженном с изнасилованием, двух женщин. Кочеву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, Брагину – 19 лет 8 месяцев. Обоим осужденным предстоит отбывать наказание в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.