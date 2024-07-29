В России могут свернуть льготные программы кредитования МСП

В России могут свернуть льготные программы кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Такой сценарий вошел в один из возможных вариантов меню инструментов по развитию малого бизнеса в 2025-30 гг.

Речь идет о двух льготных программах кредитования – "1764" и инвестиционной для бизнеса из приоритетных отраслей. Сомнения в продолжении льготных программ связаны с их растущей стоимостью для бюджета из-за ключевой ставки. Если решение будет принято в пользу отказа от льготных программ, затраты бюджета ограничатся только продолжением субсидирования уже выданных кредитов. Это потребует 150 млрд руб., следует из материалов, которые обсуждались на стратегической сессии в Правительстве, пишут "Ведомости".

Прошлой осенью премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства. Он поручил обеспечить продление до 2030 г. комбинированной программы льготного инвестиционного кредитования малых и средних предприятий, работающих в приоритетных отраслях. На эти цели может быть предусмотрено до 100 млрд руб. ежегодно. Рассмотреть такую возможность и доложить о результатах в Правительство необходимо к 17 ноября. Ещё одно поручение касается реализации в 2024–26 гг. поддержки субъектов МСП и самозанятых в новых регионах России, сообщает кабмин.