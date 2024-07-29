На Олимпиаде в Париже отменили тренировку триатлонистов из-за качества воды в Сене

В Париже отменили тренировочный заплыв триатлонистов в Сене из-за опасений по поводу качества воды в реке. Власти связывают ситуацию с обильными дождями на протяжении всех выходных. Организаторы Олимпиады заверяют, что качество воды в Сене улучшится в ближайшее время. Первый заплыв у мужчин должен состояться во вторник, 30 июля, у женщин – днем позже. Спортивные чиновники заявили, что у них есть план "Б" на случай ухудшения ситуации.

Купание в Сене было запрещено сто лет назад из-за качества воды – она загрязняется ливневыми стоками, промышленными сливами и раньше даже канализационными водами. Французское правительство в преддверии Олимпиады потратило около $1,5 млрд на подготовку реки к соревнованиям, была отремонтирована ливневка и канализация, ограничены неочищенные сточные воды, построены резервуары для сточных вод и дождевой воды. Несмотря на все это в июне стало известно о росте кишечной палочки в водах Сены выше Парижа по течению, что вызвало опасения на счет готовности реки к Олимпиаде. Затем власти представили улучшившиеся показатели проб воды, а мэр Парижа Анн Идальго даже искупалась в реке перед журналистами, пытаясь доказать, что вода безопасна.