Число погибших на пожаре в Салехарде выросло до двух

Следователи сообщили о двух погибших во время пожара в частном жилом доме по ул. Сергея Лазо, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным СКР, погибли мужчина и женщина. Также пострадал ребенок. Он был доставлен в больницу. По факту гибели двух человек проводится доследственная проверка.

В пресс-службе МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу также прокомментировали увеличение жертв.

Отметим, что изначально в соцсетях сообщали, что пожар произошел в балке. По данным ведомства, возгорание произошло в одноэтажном деревянном многоквартирном доме.

"Сегодня в 08.36 на пункт пожарной связи города Салехард поступило сообщение о том, что на улице С. Лазо д. 5 произошло возгорание в жилом одноэтажном деревянном многоквартирном доме. В ходе тушения пожара обнаружено три пострадавших, два из них взрослые без признаков жизни, третий несовершеннолетний. Ребенок был передан бригаде скорой медицинской помощи. Примерная площадь пожара 80 квадратных метров. На месте пожара работало 16 человек и пять единиц техники", - говорится в сообщении.