Спасатели обнаружили двоих людей, пропавших при прорыве шлюза в Карелии

Спасатели обнаружили двоих числившихся пропавшими без вести после размытия перемычки Беломорско-Балтийского канала в Карелии.

Как сообщили в МЧС, найдены живыми взрослый и ребенок. Спасатели передали их медицинским работникам. Судьба четверых человек остается неизвестной.

Размыв временной (песчаной) перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе произошел сегодня утром. В зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов.

По предварительной информации, пострадали девять человек. К ликвидации последствий и поиску людей привлекли вертолет – Ми-8.