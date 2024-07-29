Девять человек пострадали из-за прорыва шлюза на Беломорканале

В результате прорыва перемычки 11-го шлюза Беломорканала пострадали по меньшей мере девять человек.

"Размыв временной (песчаной) перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе произошёл сегодня утром. В зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, пострадали 9 человек, из них спасены трое, в том числе один ребенок. Судьба шестерых человек неизвестна. Проводятся поисково-спасательные работы", - сообщили в МЧС.

К ликвидации последствий и поиску людей привлекли вертолет – Ми-8.