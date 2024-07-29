Игорь Бабушкин: День ВМФ имеет особое значение для Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил жителей с Днем Военно-морского флота. Более трех столетий назад по указу Петра Первого был основан военный порт в Астрахани и образована военная флотилия. Этот исторический момент стал отправной точкой для формирования мощной морской силы, которая на протяжении веков стоит на страже южных рубежей нашей Родины.

Игорь Бабушкин отметил, что для региона этот праздник имеет особое значение.

"В рядах Каспийской флотилии по-прежнему служит большое количество наших земляков. В составе 177 отдельного полка морской пехоты сформирована именная рота, состоящая из астраханцев. Подразделение мужественно выполняет боевые задачи в зоне спецоперации.

Российский флот — это символ силы, смелости и отваги. Его история наполнена подвигами и героизмом. Мы чтим память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу и независимость, и гордимся теми, кто сейчас защищает наши границы.

Уважаемые военные моряки, ветераны флота Астраханской области! В этот праздничный день желаю вам успехов в ратном деле, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям. С праздником! Слава Военно-Морскому флоту!" — приводит поздравление Игоря Бабушкина официальный Telegram-канал главы региона.