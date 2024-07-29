В ЧВК "Вагнер" подтвердили гибель своих бойцов в Мали

Группа "Вагнер" подтвердила гибель своих бойцов в Мали. Соответствующее заявление группы опубликовано в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера".

В нем говорится, что в бою с повстанцами-туарегами погиб командир 13-го штурмового отряда Сергей "Пруд" Шевченко.

С 22 по 27 июля военнослужащие FAMа и бойцы 13 штурмового отряда ЧВК "Вагнер" под руководством Шевченко в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин вели ожесточенные бои с боевиками из "Координационного движения Азавад" (CMA) и запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида в Сахеле" (JNIM).

В первый день группа уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. Однако радикалы смогли перегруппироваться и нарастить численность до тысячи человек благодаря песчаной буре.

25 июля боевики вновь атаковали "музыкантов", попытка нападения была отбита, но в последующие два дня радикалы увеличили число массированных атак, что повлекло потери, говорится в заявлении.

27 июля от бойцов поступила последняя радиограмма ("Остались втроем, продолжаем вести бой").

Ранее запрещенная в России террористическая "Аль-Каида в Сахеле" (JNIM) взяла на себя ответственность за нападение на конвой российского Африканского Корпуса, в результате которого погибли десятки россиян и не менее 10 солдат малийской армии. Известно, что часть российских бойцов получилось выкупит из плена. Также сообщалось о смерти администратора паблика Grey Zone Никиты Федянина.