Дождь протесту не помеха. Жители Екатеринбурга выступили против "свечек" на месте старых АТС

Сегодня в Екатеринбурге жители домов на Громова, Начдива Онуфриева и Академика Бардина вышли заявить о своей позиции по поводу возведения 25-этажной "свечки" на месте старой АТС. Даже предупреждение о дожде не остановило уральцев, ведь времени остается все меньше – застройщик уже приступил к строительным работам, совершенно не поинтересовавшись у местных жителей, зачем им высотка по соседству с 9 и 5-этажными домами.

Ранее Накануне.RU уже сообщало, что ООО "ФОРТИС-СКОН" возводит ЖК "Башня времени" на Академика Бардина, 21. На небольшом участке застройщик намерен расположить дом, детскую и контейнерную площадку, а также мини-парковку. Местные жители сразу же заметили, что эскиз проекта якобы не соответствует реальным размерам площадки, а потому вряд ли вместит в себя все обещанное потенциальным покупателям. Однако, согласно появившимся накануне у екатеринбуржцев документам, девелопер все же предусмотрел место для благоустройства, но в угоду жилых квадратов - теперь в доме обещают отстроить порядка 80 студий по 26 кв.м.

Переполненные детские сады, школы и поликлиники, узкие дворы, которые и без этого забиты машинами, отсутствие проезда для авто, "скорой" и пожарной техники, а также нарушение инсоляции соседнего дома, - далеко не весь список аргументов, который игнорирует администрация Екатеринбурга, еще в марте уверявшая жителей, что проекта многоэтажки нет. Заммэра Рустам Галямов ранее также заявлял, что в мэрии научились бороться с недобросовестными застройщиками, выкупающими во дворах малоэтажек заброшенные АТС и впихивающими на их место "свечки". Однако на деле в заявлении чиновника есть как минимум одна оговорка – если девелопер успел перевести выкупленный участок в зону "жилой застройки", он вправе "победить в этой борьбе без боя".

Екатеринбуржцы поняли, что их не слышат, а потому решили заявить о своей позиции не в бесконечных бумажных обращениях, а во весь голос. "Мы устали от произвола застройщиков и бездействия властей Екатеринбурга. "Фортис, хватит "впихивать" дома. Хотим жить, а не бороться!" – заявляют уральцы.

Согласно проведенной местными жителями экспертизе, "Башня времени" нарушит инсоляцию однокомнатных квартир на Академика Бардина, 23, куда не будет попадать солнечный свет. Не говоря уже о том, что "свечка" вырастет прямо напротив 9-этажки на Начдива Онуфриева.

"Каждый день и в выходные стучит стройка и это очень бесит, даже когда окна закрыты, - рассказывает 12-летняя Майя. - Мы живем на третьем этаже, у нас окна выходят на этот дом. Утром солнце выходит, а если построят 25-этажный дом, мы постоянно будем в тени и останемся вообще без света. Хотели же ТЦ построить…лучше бы парковку построили, мест для машин вообще нет. Почему именно 25-этажка? Можно же было 9-этажный или даже 16-этажный дом. Но 25 этажей это слишком высоко".

Мама школьницы Марина также рассказала, что на первых этажах Онуфриева находятся секции для детей. Мало того, что они остаются без солнечного света, так и родителям приходится объезжать целые дворы, чтобы забрать своих чад. Рядом постоянно носится строительная техника, а единственный короткий выезд на дорогу перекрыт.

Невозможность забрать детей из местных секций это лишь полбеды - при увеличении числа жителей, увеличится и количество автомобилей во дворах, так как выехать на дорогу можно только через них. По узким улочкам соседних домов также должны будут кружить "скорые" и пожарные.

"Согласно нормативам градостроительного проектирования Екатеринбурга, в данный момент количество парковочных мест застройщик может сократить на 50%. Для данной застройки парковочных мест рассчитано на 140 машиномест. То есть 70 машиномест будут размещать на территориях близлежащего района. У нас уже начались проблемы. В какой-то день мы приехали и не смогли припарковаться, потому что какой-то строитель приехал с утра на своей машине и поставил ее здесь. Сейчас будут возить арматуру по этому проезду мимо припаркованных авто. Как это будет возможно – я не представляю. У нас было два выезда, один они перекрыли и еще будут пользоваться нашим единственным оставшимся", - рассказала Ксения.

Сейчас по единственному проезду ходит строительная техника. Жители опасаются, что при таком отношении застройщик не станет ремонтировать участок дороги, в случае ее разрушения.

Новый дом также привяжут к школе 64, где и так учатся в две смены. Куда пойдут дети из новостройки - неясно.

"В год семьи, учрежденный главой государства Владимиром Путиным, в Екатеринбурге о семьях вообще не заботятся! Дворы спальных районов превращают в небезопасные автомобильные дороги, в школе и детсаде нет мест, из окон семьи будут видеть не солнце, а 25-этажное безобразие на фоне 5-9-этажек. В соседних домах на первых этажах много секций, объединив которые, можно было бы создать целый ДЮЦ! Но вместо этого у нас очередной застройщик, позарившийся на уже развитую инфраструктуру, плюющий на остальных жителей и мэрия, закрывающая на это глаза", - отмечают местные жители.

Уральцы готовы идти до конца и защищать свой комфорт. Собрано более 200 подписей, которые уже на днях направят в надзорные ведомства и правоохранительные органы.