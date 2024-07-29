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Фото: Накануне.RU

В Камышлов на фестиваль UralTerraJazz привезут орган свердловской филармонии

В субботу, 3 августа, в Камышлове пройдет X фестиваль UralTerraJazz. Программа будет посвящена, в частности, органной музыке. Для этого в город из филармонии Екатеринбурга привезут орган.
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"По программе точно не скажу, что будут исполнять музыканты. Вячеслав Золотовский покажет свое видение джазовых стандартов, исполненных на органе. Благодаря фонду президентских грантов в Камышлов привезут орган из свердловской филармонии", - сказала на пресс-конференции в Екатеринбурге директор джаз-клуба EverJazz, программный директор фестиваля UralTerraJazz Ирина Щетникова.

Президент фестиваля, председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила, что в первые годы (UralTerraJazz проходит с 2013 г.) не было уверенности, что фестиваль "выстрелит", однако оказалось иначе.

"Не было представления, как это организовать, достаточного финансирования. Благодаря талантливым людям, Ирина Щетникова помогала, огромному желанию руководства города, тому, что Даниил Крамер взял на себя художественное руководство, все состоялось, стало узнаваемым, с каждым годом интерес к фестивалю возрастал", - сказала Бабушкина.

По мнению министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, ее ведомство помогает фестивалю скорее идейно, нежели материально – в этом году город получил два президентских гранта фонда культурных инициатив. Впервые прозвучит джазовая музыка, исполненная на органе.

Теги: Камышлов, UralTerraJazz, орган, свердловская филармония


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