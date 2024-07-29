29 Июля 2024
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Фото: Алексей Дидух

В Тюмени состоялся масштабный фестиваль кубинского танца  

Крупнейший в Сибири фестиваль кубинского танца "ЧАКА ЧАКА" прошел в Тюмени в ходе празднования 438-летия города. Как сообщили Накануне.RU организаторы, мероприятие ежегодно собирает участников на набережной.

Фестиваль начался с мастер-классов от преподавателей из Кубы по реггетону, пачанге, сальсе и другим направлениям. Затем гости мероприятия смогли побывать на лекциях о музыкальной и танцевальной истории страны, принять участие в шоу-программе от профессиональных танцоров. "ЧАКА ЧАКА" завершился концертом живой музыки в исполнении кубинско-русской группы Legendario.

"Вовлеченность всех желающих в процесс – ключевая особенность фестиваля, где каждый прохожий может стать участником праздника, а не только смотреть на артистов", — подчеркнул заместитель генерального директора по организационным вопросам "Газпромнефть-Ямала" Евгений Захаров.

Нефтяники третий год поддерживают проведение фестиваля в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". По словам директора программы Ярины Сугаковой, локальный проект за это время вырос и стал визитной карточкой города.

"В этом году мы приняли решение поддержать его уже не просто грантом, а сделать частью программы "Родные города", — рассказала она. — "ЧАКА ЧАКА" стала примером успешного партнерства бизнеса и инициативных местных жителей, когда вместе мы создаем то, что нужно городу здесь и сейчас".

Как отметил глава Тюмени Максим Афанасьев, с каждым подобным мероприятием город становится все более творческим и креативным, закрепляя за собой статус культурной столицы Сибири.

Теги: фестиваль кубинского танца, родные города, чака чака, газпромнефть-ямал


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