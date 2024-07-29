На Беломорканале прорвало перемычку между шлюзами

На Беломоро-Балтийском канале между 10 и 11 шлюзом размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его данным, информация об аварии поступила в шесть утра.

"По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек", - сообщил Парфенчиков.

В зоне аварии сейчас работают подразделения пожарной части, МЧС направило на место ЧП дополнительную группировку из 50 человек, еще 65 человек направлены из республиканской поисково-спасательной службы. Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф, а также санавиация.

Также сообщается, что в результате прорыва шесть человек пропали без вести.