Вице-премьер Словакии отказался участвовать в церемонии закрытия Олимпиады

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба отказался ехать на церемонию закрытия Олимпийских игр в Париже.

"Эта Олимпиада в нормальном мире навсегда останется как отвратительный символ извращенного упадка", — написал Тараба на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Он обвинил организаторов в злоупотреблении "красотой спорта" и создании "из этого прогрессивного политического театра".

26 июля в столице Франции на открытии Олимпиады показали пародию на христианский сюжет "Тайная вечеря", где апостолов Христа изображали трансвеститы.

Итальянский журналист Анджело Джулиано отреагировал на открытие Олимпиады в Париже решением просить политическое убежище в России.

"Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу. Макрон унижает Францию", - написал Джулиано в соцсети Х, прикрепив фотографии с выступления трансвеститов.