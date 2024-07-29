Новосибирские компании расширяют географию экспорта, ориентируясь на дружественные страны

Губернатор Андрей Травников поручил интенсивнее развивать институты, которые помогают преодолевать возникшие в международной торговле ограничения.

«Эту работу надо продолжать более активно. Необходимо достигнуть фактических показателей экспорта выше, чем в прошлом году», – поставил задачу Андрей Травников.





О поддержке экспорта малых и средних предприятий Новосибирской области региона участникам оперативного совещания доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Развитие экспорта является одной из ключевых задач российской экономической политики. В Российской Федерации созданы институты, которые предоставляют предприятиям информацию о развитии международных рынков, оказывают консультационную поддержку, а также предоставляют деловые контакты и информацию об экспортных возможностях.

В Новосибирской области Центр поддержки экспорта создан в 2012 году и в настоящее время работает как структурное подразделение Центра «Мой бизнес». Финансирование деятельности Центра поддержки экспорта осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

С целью содействия малым и средним предприятиям региона в экспорте своих товаров и услуг за рубежом центр оказывает следующие услуги: консультации; бизнес-обучение; организация участия в зарубежных выставках и бизнес-миссиях; приём иностранных делегаций; поиск партнеров; патентование полезных моделей и патентный поиск; защита интеллектуальной собственности; помощь в сертификации товаров и услуг для зарубежных рынков; перевод содержания сайтов и маркетинговых материалов на иностранные языки.

Как сообщили в пресс-службе Правительства региона, в первом полугодии 2024 года Центром поддержки экспорта оказаны услуги 355 малым и средним предприятиям, при содействии центра 27 предприятий заключили экспортные контракты.

В этом году уже прошли бизнес-миссии в Мьянму, Китай, Вьетнам. В планах 2024 года бизнес-миссии в Монголию, Индию, Турцию и Нигерию.

Бизнес Новосибирской области переориентировался на рынки дружественных стран – СНГ, Азия, Ближний Восток, предприниматели стали активно интересоваться направлением Африки.

В Новосибирской области рост экспорта стабильно показывает отрасль АПК – различные сельхозкультуры, масло, пищевая продукция. Например, новосибирский экспорт продукции АПК в 2023 году составил 102% к уровню 2022 года. Среди основных экспортных товаров – злаковые, продукция пищевой промышленности, масложировая продукция, рыба и мясо и молоко.

Промышленное оборудование, металлургия чаще экспортируются в страны ЕАЭС и СНГ. Из Новосибирской области продукция поставляется в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Белоруссию.

Благодаря поддержке Центра поддержки экспорта органические удобрения продаются в странах Юго-Восточной Азии, сэндвич-панели в Азербайджане, яблочная пастила продается в Турцию, специи и приправы в Таджикистане, тактильное оборудование экспортируется в Узбекистан, а в Казахстане появился детский игровой центр новосибирского производства.