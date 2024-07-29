Во Франции восстановлено парализованное диверсией движение по железной дороге

Во Франции пришло в норму движение по железной дороге, парализованное после диверсии.

"Я могу вам это подтвердить, сегодня утром все поезда ходят, как по Восточной линии (так было с субботы), так и по Атлантической линии, вчера движение было уже в почти нормальном состоянии, а на Севере, где вчера было три поезда из четырех, сегодня они ходят нормально", - приводит РИА Новости слова министра-делегата по вопросам транспорта Патриса Вергриета, сказанные в эфире телеканала RTL

Напомним, за несколько часов до открытия Олимпиады в Париже работа железнодорожной компании SNCF оказалась парализована в результате "массированной атаки". Скоростные поезда, отправлявшиеся с вокзала Монпарнас на юг Франции, несколько часов не могли уехать из-за "акта вандализма" на одной из платформ, сообщал перевозчик. В компании не уточнили, что именно произошло. По данным СМИ, речь шла о возгорании на путевой инфраструктуре. Но также в SNCF сообщили о нескольких "одновременных злонамеренных действиях" минувшей ночью.