29 Июля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Губернатор Новосибирской области поручил скоординировать реализацию проектов Аэропорт, «Академгородок 2.0» и Чуйский тракт

По итогам рабочей поездки в Новосибирскую область Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, Губернатор Андрей Травников поручил Правительству региона скоординировать усилия по реализации важных проектов.

В ходе оперативного совещания, прошедшего в Правительстве Новосибирской области 29 июля, Андрей Травников отметил, что по итогам недавней рабочей поездки в наш регион Председателя Правительства РФ получено подтверждение по реализации целого ряда крупных проектов. Особое внимание было уделено развитию аэродромной инфраструктуры аэропорта «Толмачёво», второй очереди возведения Академпарка, продолжению строительства кампуса НГУ и реконструкции трассы Р-256 «Чуйский тракт».

(2024)|Фото: nso.ru

Что касается аэропорта, а также третьей и четвёртой очередей кампуса НГУ, глава региона поручил своим заместителям Владимиру Знаткову и Ирине Мануйловой совместно с профильными министрами актуализировать перечень объектов, расположенных вблизи реализуемых проектов или связанных с инфраструктурным развитием «Толмачёво» и Академгородка. Региону важно синхронизировать работу и бюджетные решения по строительству дорожной сети, социальных и транспортных объектов с планами федерального правительства и инвесторов, привлекаемых к реализации крупных проектов.

(2024)|Фото: nso.ru

Относительно второй очереди технопарка Академгородка, Андрей Травников пояснил, что необходимые решения, в том числе федерального уровня, уже приняты. Однако помимо чёткого контроля за сроками реализации областное правительство, в частности минпромторг и минэкономразвития, должны рассмотреть возможность использования механизма промышленной ипотеки для строительства зданий инвесторов, не предусмотрено привлечения бюджетных средств.

(2024)|Фото: nso.ru

Вопрос расширения Чуйского тракта с двух до четырёх полос уже отрабатывается региональными минтрансом совместно с федеральными заказчиками. «Во взаимодействии с нашими соседями – Алтайским краем и Республикой Алтай – в рамках подписанного межрегионального соглашения нужно комплексно готовить и продвигать предложения по реконструкции этой важной федеральной трассы», – такое поручение глава региона дал своему заместителю Роману Теленчинову.

(2024)|Фото: nso.ru

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