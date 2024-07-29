Губернатор Новосибирской области поручил скоординировать реализацию проектов Аэропорт, «Академгородок 2.0» и Чуйский тракт

По итогам рабочей поездки в Новосибирскую область Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, Губернатор Андрей Травников поручил Правительству региона скоординировать усилия по реализации важных проектов.

В ходе оперативного совещания, прошедшего в Правительстве Новосибирской области 29 июля, Андрей Травников отметил, что по итогам недавней рабочей поездки в наш регион Председателя Правительства РФ получено подтверждение по реализации целого ряда крупных проектов. Особое внимание было уделено развитию аэродромной инфраструктуры аэропорта «Толмачёво», второй очереди возведения Академпарка, продолжению строительства кампуса НГУ и реконструкции трассы Р-256 «Чуйский тракт».

Что касается аэропорта, а также третьей и четвёртой очередей кампуса НГУ, глава региона поручил своим заместителям Владимиру Знаткову и Ирине Мануйловой совместно с профильными министрами актуализировать перечень объектов, расположенных вблизи реализуемых проектов или связанных с инфраструктурным развитием «Толмачёво» и Академгородка. Региону важно синхронизировать работу и бюджетные решения по строительству дорожной сети, социальных и транспортных объектов с планами федерального правительства и инвесторов, привлекаемых к реализации крупных проектов.

Относительно второй очереди технопарка Академгородка, Андрей Травников пояснил, что необходимые решения, в том числе федерального уровня, уже приняты. Однако помимо чёткого контроля за сроками реализации областное правительство, в частности минпромторг и минэкономразвития, должны рассмотреть возможность использования механизма промышленной ипотеки для строительства зданий инвесторов, не предусмотрено привлечения бюджетных средств.

Вопрос расширения Чуйского тракта с двух до четырёх полос уже отрабатывается региональными минтрансом совместно с федеральными заказчиками. «Во взаимодействии с нашими соседями – Алтайским краем и Республикой Алтай – в рамках подписанного межрегионального соглашения нужно комплексно готовить и продвигать предложения по реконструкции этой важной федеральной трассы», – такое поручение глава региона дал своему заместителю Роману Теленчинову.