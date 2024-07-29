Река Урал у затопленного весной Орска поднялась выше неблагоприятного уровня

Уровень реки Урал поднялся выше неблагоприятной отметки у Орска, который в апреле пережил масштабное наводнение после прорыва дамбы. Об этом сообщил врио мэра города Артем Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, на 6 утра уровень реки составляет 363 сантиметра, это на 3 сантиметра выше неблагоприятного уровня.

"В данный момент нахожусь в поселке Лесоторговый в районе прорана. Вчера здесь велась большая подготовительная работа, сегодня начнется основная. Техника готова, проран должен быть заделан", - заявил Воробьев.

28 июля вечером Воробьев сообщал, что специалисты уже укрепили дамбу, чтобы избежать повторного затопления города.

Напомним, Оренбургская область минувшей весной столкнулась с масштабным наводнением. Особенно сильно пострадал Орск: в нем 5 апреля прорвало дамбу стоимостью около 1 млрд руб. Ее построили в 2014 году — она не простояла и 10 лет. Оказалось, что это насыпное сооружение, а не гидротехническое. Судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, в том числе, при составлении сметы и при составлении актов выполненных работ.

В июле в Орске горсовет депутатов принял отставку Василия Козупицы с поста главы города и назначил врио руководителя – им стал Артем Воробьев, до сих пор он был заместителем главы.