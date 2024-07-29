Двух пострадавших при взрыве на ямальском месторождении будут лечить в Москве

Двух пострадавших при ЧП на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, отправили на лечение в московский НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщают РИА Новости.

По данным компании "Роспан Интернешнл" (входит в "Роснефть") пострадали восемь человек: два работника предприятия, шесть – подрядной организации, один из них погиб. Ростехнадзор сообщал о девяти пострадавших.

Четверо лечатся амбулаторно, еще четверо были доставлены в Новоуренгойскую больницу: один человек находился в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, в 23.24 мск 25 июля на территории установки комплексной подготовки газа и конденсата Восточно-Уренгойского лицензионного участка АО "Роспан Интернешнл" в Пуровском районе при подготовке к проведению ремонтных работ технологического оборудования произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. Причины ЧП устанавливаются.

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