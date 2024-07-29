На Ямале во время пожара в балке погиб мужчина и пострадал ребенок

В Салехарде произошел пожар в жилом балке по ул. Сергея Лазо, 5. Информацию о пожаре опубликовал telegram-канал "Салехард онлайн".

По предварительной информации, на пожаре есть один погибший мужчина и один ребенок в тяжелом состоянии.

В МЧС информацию подтверждают. По прибытию огнеборцев наблюдалось открытое горение первого этажа и кровли. Во время тушения обнаружили двух человек, один из которых погиб, второй был передан врачам "скорой". Примерная площадь пожара составила 80 "квадратов".

На месте пожара работали 17 человек и пять единиц техники.