В Новосибирске задержано более 20 рейсов из-за сильного тумана

В аэропорту Новосибирска сегодня из-за сильного тумана задержано более 20 рейсов авиакомпаний S7, "Россия", "Аэрофлот", "Победа", "Ютэйр", "Якутия" из Сочи, Сургута, Санкт-Петербурга, Самары, Петропавловска-Камчатского, Норильска, Иркутска, Удачного, Екатеринбурга, Иркутска, Томска, Нижневартовска, Кызыла, Омска, Читы, Томска, Новокузнецка, Оренбурга, Красноярска, Москвы и Антальи (Турция).

Также задержаны рейсы в Эльгу и Санкт-Петербург.

На запасные аэродромы городов Новокузнецка, Томска, Кемерово и Омска направлено более десяти рейсов, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.