В Иркутске в третий раз за неделю отключилось электричество

В Иркутске третье отключение электроэнергии за неделю. Утром электричество отключилось в Октябрьском округе города: обесточены улицы Дыбовского, Ржанова, проспект Маршала Жукова, сообщили в городской администрации.

"Под отключение попало 104 объекта, из них четыре социальных: это детские сады № 186, 158, 28, а также детская стоматологическая поликлиника № 2. Это уже третье крупное отключение за последнюю неделю. Администрация Иркутска держит ход восстановительных работ на контроле", - сообщил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров.

По информации от диспетчера ЮЭС ОАО "Иркутская электросетевая компания", произошло повреждение КЛ-10 кВ, место повреждения найдено.