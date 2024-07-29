Бастрыкин потребовал возбудить дело после "оккупации" мигрантами села под Новосибирском

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за ситуации с мигрантами, которая сложилась в селе Киик Новосибирской области.

Центральный аппарат СКР взял дело на контроль, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее портал Инфопро 54 сообщил, что мигранты "оккупировали" село под Новосибирском, нарушают общественный порядок, оскорбляют местных жителей, а также домогаются девушек. Один из иностранцев напал на девушку и пытался ее изнасиловать. Кроме того, по словам местных жителей, некий Саид обещал сломать ноги русскому мужчине, который сделал ему замечание за пьяные выходки. Как утверждается, мигранты получают жилье в селах при активной поддержке главы администрации.

Ранее Бастрыкин потребовал переквалифицировать дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре. Как сообщили в СК, Бастрыкин поручил изменить статью с хулиганства на статью о покушении на убийство.