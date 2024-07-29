"Аэрофлот" попросил упростить визовый режим с индийским курортом Гоа

Авиакомпания "Аэрофлот" и его туроператор-партнер "Библио-Глобус" обратились в Министерство транспорта России и Минэкономики с просьбой через МИД РФ отменить или упростить визовый режим с индийским Гоа.

Летом перевозчик выполняет рейсы на курорт из Москвы и Екатеринбурга. Сложности с получением визы называют главным препятствием для увеличения пассажиропотока. Dизовую поддержку необходимо оформить в Москве, стоимость составляет $25 с комиссией за трансакцию, а оплату нельзя провести с карты российских банков. Кроме того, срок оформления визы составляет до пяти дней.

По словам экспертов, отмена виз обычно увеличивает турпоток между странами как минимум на 20%. Упрощение режимов поможет данному направлению конкурировать с Таиландом и Шри-Ланкой.

Туристы из Мумбая и Дели активно интересуются поездками в РФ, сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. При прогнозировании турпотока из России важно учитывать, станет ли возможен полностью безвизовый режим или отмена виз для групповых поездок, отметил он, сообщает "Коммерсант".