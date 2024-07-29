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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Самолеты авиакомпаний РФ стали больше простаивать

Количество пассажирских авиалайнеров с действующим сертификатом летной годности (СЛГ) в парках 13 крупнейших отечественных авиакомпаний с конца октября 2023 года по 26 июня 2024 года снизилось на 3% до 693 воздушных судов.

Об этом говорится в перечне эксплуатантов, допущенных до коммерческих перевозок, от Росавиация. СЛГ выдается межрегиональными территориальными управлениями ведомства на основании ряда документов на каждое воздушное судно по отдельности и служит подтверждением того, что самолет исправен и может осуществлять полеты.

Отмечается, что авиаперевозчики в условиях профицита парка стараются экономить ресурс техники, сообщают "Ведомости".

Ранее сенатор Алексей Синицын заявил, что россияне не замечают, что авиаперевозки стали доступнее, что это поручение президента из послания Федеральному собранию начало исполняться, хотя прошло уже четыре месяца.

Теги: авиация, авиакомпании, самолеты


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