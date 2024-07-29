В России захотели ограничить переработки при ненормированном графике

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение проект закона, устанавливающий предельное количество часов переработки при ненормированном рабочем дне - не выше 120 часов в год.

Из документа следует, что дополнения вносятся в статью 101 Трудового кодекса РФ. Также законопроектом предлагается предоставлять дополнительные дни отпуска сотруднику в прямой зависимости от количества переработок, а работодателей обязать чëтко фиксировать время переработки своих сотрудников.

Как отметили депутаты, принятие законопроекта позволит защитить законные права и интересы работников на отдых и обеспечит сохранение их здоровья.

Если документ будет принят, то сотрудники, которые работают в режиме ненормированного рабочего дня, получат ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Его продолжительность не может быть менее трех календарных дней в году.