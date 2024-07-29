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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Более 70% преподавателей заявили, что тратят много времени на бюрократическую нагрузку

Большинство преподавателей в России говорят, что тратят на бумажную работу в вузе больше времени, чем им хотелось бы.

Как показал опрос сотрудников вузов Института социального анализа и прогнозирования ИПЭИ РАНХиГС, по словам 23% участников исследования, их желаемое время на отчетные документы совпало с фактическим, а 71% опрошенных тратят на бюрократию больше времени, чем хотели бы. Еще 0,6% респондентов утверждают, что отчетной документации в их работе меньше нужного объема.

94% придерживаются мнения, что составление отчетной документации не должно занимать более 25% рабочего времени. 70% говорят о 10% рабочего времени. 3% считают, что отчетности можно отдавать половину времени, а менее 1% (0,7%) готовы уделять 75% и более своего рабочего времени бумажной работе.

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин заявил, что основная бумажная нагрузка выпадает на составление рабочих программ. Каждый преподаватель делает это самостоятельно, по всем курсам, которые ведет на основе учебного плана и федеральных государственных образовательных стандартов.

Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина напомнила о приказе Минобразования 2014 года, в котором определяется объем нагрузки на ставку заработной платы. Проверка курсовых и дипломных работ, руководство выпускными квалификационными работами – все это дополнительная нагрузка. Хотя эту деятельность трудно отнести к административной нагрузке, она является значительной частью преподавательской работы и требует времени, сообщают "Ведомости".

В ноябре 2023 года советник главы Рособрнадзора Наталья Алтыникова признала, что образовательные организации задыхаются под гнетом различных бумаг, отчетов и мониторингов, которые не дают им нормально работать. Была анонсирована новая попытка разбюрократизировать образование.

Теги: преподаватели, образование, педагоги


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