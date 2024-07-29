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Фото: Накануне.RU

За полгода в интернет попало 140 млн номеров россиян

За шесть месяцев в интернет попало 140 млн уникальных мобильных номеров россиян.

Кроме того, в Сеть "слили" 46 млн уникальных e-mail адресов, сказано в исследовании сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI. По словам экспертов, сегодня фактически контактные данные почти каждого россиянина есть в открытом доступе. Эти сведения мошенники используют для обманов с помощью социальной инженерии, а также для атак на организации.

В последнее время объем краж личных данных рос темпами около 40% в год. При этом по сравнению с первым полугодием 2023 года количество "сливов" снизилось. По данным DLBI, лидером по количеству утечек данных в первой половине 2024 года остался сегмент электронной коммерции, где произошло 46% всех утечек. Второе место у ретейла (16%), на третьем — информационно-развлекательные ресурсы (10%).

Лидером по объему остается финансовый сектор, где в январе–феврале этого года произошло несколько крупных утечек данных онлайн-МФО общим объемом более 80 млн записей, сообщают "Известия".

Преступники используют различные методы заработка на слитых данных – от попыток оформить кредиты и займы до предложений различным компаниям купить эту информацию, объединенную в большие массивы. В зависимости от того, какие именно сведения оказались в открытом доступе, они могут использоваться для спама и рекламы, для взлома личных кабинетов, для атак с помощью социальной инженерии или фишинга, а в крайних случаях – для кражи средств.

Теги: персональные данные, телефонные номера, электронная почта


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