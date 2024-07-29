Минцифры вновь переписали законопроект об обезличенных данных

Администрация президента России согласовала новую версию проекта закона об обезличенных данных.

Это произошло за один день. Документ, в том числе, предполагает, что в государственную информационную систему (ГИС) правительство Москвы передавать имеющиеся у него данные не будет, а бизнес перед передачей обяжут обезличить персональную информацию. При этом в предыдущей версии, в ГИС можно было бы отгрузить и "сырые" данные.

Как говорят эксперты, законопроект в таком виде работать не будет и требует создания такого широкого корпуса подзаконных актов, что "и за год не справиться". При этом должен вступить в силу в сентябре 2025 года, сообщает Forbes.

Ранее Ассоциация больших данных (АБД) попросила власти отказаться от создания единой государственной информационной системы. Появление такой ГИС и описанный порядок работы с ней чреваты чрезмерной централизацией данных в одном месте, рисками, связанными с кибербезопасностью, а также противоречат поручениям главы государства, программе "Цифровая экономика" и Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года.