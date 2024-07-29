Медведев прокомментировал открытие Олимпиады в Париже

Церемония открытия Олимпиады в Париже является позором.

Об этом в соцсети X сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Сравните это с блестящими Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году и чемпионатом мира по футболу 2018 года, проведенными в России. Хватит смотреть это уродливое фрик-шоу", — заявил политик.

28 июля Международный олимпийский комитет в официальном заявлении принес извинения из-за "определенных моментов" на церемонии открытия Игр в Париже.

26 июля в столице Франции на открытии Олимпиады показали пародию на христианский сюжет "Тайная вечеря", где апостолов Христа изображали трансвеститы.

Итальянский журналист Анджело Джулиано отреагировал на открытие Олимпиады в Париже решением просить политическое убежище в России. "Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу. Макрон унижает Францию", - написал Джулиано в соцсети Х, прикрепив фотографии с выступления трансвеститов.