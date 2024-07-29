Эрдоган заявил, что Турция может "войти" в Израиль

Турция может "войти" в Израиль.

Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, это может произойти так же, как когда-то вошла в Ливию и Нагорный Карабах. Глава государства отметил достижения турецкой оборонной промышленности, но, по его мнению, если бы они были значительнее, то Израиль "не сделал бы с Палестиной то, что сделал".

"Мы должны быть сильными <...> Как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, так поступим и с ними [Израилем]. Нет ничего, что мы не можем сделать", — заявил глава государства.

Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) отложила принятие решения о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны страны Йоава Галанта.