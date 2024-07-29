Еще в одном городе Челябинской области введен режим ЧС из-за осадков

В Коркинском муниципальном округе Челябинской области из-за подъема уровня воды в реке Чумляк введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщила пресс-служба главы региона Алексея Текслера, там объявлена эвакуация жителей, дома которых оказались в зоне подтопления. В пунктах временного размещения разместили 35 человек.

Русло реки Каменка в районе федеральной трассы А-310 засыпают скальным грунтом, чтобы снизить поступление воды в реку Чумляк. В Коркино идут работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее Текслер провел совещание с руководителями МЧС, МВД, Росгидромета, главами муниципалитетов и заместителями главы региона по поводу острой паводковой ситуации в области, вызванной трехдневным ливнем. Глава региона поручил во всех территориях, где есть риск подтопления, развернуть пункты временного пребывания, совершить подомовой обход домов, включая садовые товарищества, своевременно проводить эвакуацию жителей.