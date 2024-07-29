В Курской области за сутки сбиты 19 беспилотников ВСУ

За минувшие сутки над Курской областью сбито 19 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Как сообщил в Telegram врио губернатора Алексей Смирнов, аппараты были сбиты стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах. Повреждения при падении беспилотников получили объекты гражданской инфраструктуры и техника.

В Судже при сбросе взрывного устройства с дрона на жилой дом ранения получила местная жительница, она была госпитализирована. Информации о погибших в результате инцидентов и обстрелов не поступало.

Ранее в Курской области горела нефтебаза после атаки беспилотников.