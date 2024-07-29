В новый век с новым губернатором: В 2001 году Сергей Собянин победил на выборах губернатора Тюменской области

14 января 2001 года состоялись выборы губернатора Тюменской области. Напряжение тех выборов тюменцы прекрасно помнят и сегодня.

В серьезной политической борьбе выборы выиграл Сергей Собянин, который ранее работал первым заместителем полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. За Сергея Собянина тогда отдали свои голоса более половины голосов избирателей региона, в том числе в ХМАО — 74,47 %, в ЯНАО — 77,8 %, на юге Тюменской области —23,87 %.

Сергей Семенович вспоминал: "Кампания разворачивалась драматически. Бороться против действующего губернатора-тяжеловеса в 2000 году выглядело как самоубийство. Политологи не давали мне больше 25 %. Вопреки всему я победил, победил в первом туре. На меня свалились все проблемы области. Огромные долги, запущенная инфраструктура, перманентные конфликты с автономными округами".

Ситуация действительно была сложной.

"Тюменская область катилась в пропасть политического и экономического краха. Впервые я узнал, как болит сердце. Мне пригодилось все, что я знал и умел, и еще столько же. Я был на волоске от катастрофы. Но в конечном счете все удалось преодолеть. Бюджет был спасен. Отношения с округами урегулированы. В результате повседневной большой работы, целого ряда сложных и порой болезненных реформ регион стал одним из лучших в стране", - констатировал Сергей Собянин.

Действительно, уже через три года работы тюменской губернаторской команды регион по многим позициям стал лидером в УрФО, а присказка "Тюмень - столица деревень" стала уходить в прошлое.

Так, в 2003 году прирост выпуска промышленной продукции составил 12 %, что стало самым высоким показателем среди регионов округа. Объем жилищного строительства более чем в 1,5 раза превышал средние показатели округа в расчете на 1 тысячу жителей в Тюменской области. За три года руководства регионом Сергея Собянина, с 2001 по 2003 убытки предприятий отрасли снизились почти в два раза. По итогам 2003 года впервые произошло получение прибыли по отрасли в целом. Выросла финансовая обеспеченность тюменских семей.

В начале 2000-х масштабные капитальные вложения были направлены на реконструкцию социально значимых объектов. В частности, на Тюменскую филармонию, театр кукол и масок, колледжа искусств, цирк, областной Дворец молодежи "Геолог", на районные дома культуры в муниципалитетах региона. Была завершена реконструкция ледового дворца, ипподрома и тренировочного поля стадиона футбольного клуба "Тюмень, отремонтированы 87 учреждений культуры.

За время руководства Тюменской областью, Сергею Собянину и его управленческой команде удалось увеличить бюджет региона с 10,5 млрд рублей до 119,9 млрд рублей, благодаря росту налоговых отчислений от крупных компаний.

В 2004 году будущий мэр столицы России сказал: "Тюменская область - это звучит гордо. Ее знают в России, ее знают во всем мире. Я горжусь, что родился, вырос и работаю в этом крае. Я уверен, что у Тюменской области и у всех ее жителей есть хорошее будущее!"