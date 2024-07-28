Воздушная гимнастка циркового шоу Гии Эрадзе сорвалась из-под купола в Кисловодске

Воздушная гимнастка Диляра Бикмаева сорвалась из-под купола по время выполнения номера в кисловодском цирке. Об этом сообщает продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе".

Артистка участвовала в шоу "Бурлеск" и сорвалась во время исполнения элемента в воздушном номере "Погружаясь в любовь". Скорая помощь оперативно доставила пострадавшую в больницу. Сообщается, что гимнастка в сознании, у нее перелом челюсти и скуловой кости. Внутренние органы и конечности без повреждений.

Следственный комитет проводит проверку произошедшего. Организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). По результатам проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, сообщили в СК.