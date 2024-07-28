Автомобили Zeekr, вывезенные из Китая, будут заблокированы

Автомобили китайского концерна Zeekr, произведенные для рынка КНР, но вывезенные в другие государства, будут заблокированы производителем.

Блокировка отключит функции экрана и предложит пользователю обратиться за помощью в Zeekr. Такая мера, по заявлению компании, поможет обеспечить безопасность клиентов, которые покупают автомобили, "соответствующие местным законам и требованиям", через официального дистрибьютора.

Zeekr и другие китайские марки электромобилей (например Avatr) были представлены в РФ только в 2022–2023 годах — и не официальными автосалонами, а через параллельный импорт, сообщает Коммерсант