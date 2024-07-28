В Кольцово рейс ЮТэйр задерживается на 12 часов. Пассажиров поселили в гостиницу

В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" задерживаются два рейса. Уральская транспортная прокуратура указывает, что причина задержки в позднем прибытии самолетов в Екатеринбург.

Пассажиры рейса ЮТэйр UT-177 по маршруту Екатеринбург - Нижневартовск ожидают вылета с 12.25, а планируется он только на 01.00 завтра. Авиакомпания предоставила им номера в гостинице Амакс-эко парк.

Второй задержанный рейс - WZ-1087 по маршруту Екатеринбург – Архангельск авиакомпании "Red Wings". Вместо 15.55 он вылетит только в 22.50.

Оказание комплекса услуг пассажирам отложенных рейсов находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.