Скончался один пострадавший от удара молнии в парке "Патриот"

Один из пострадавших от разряда молнии в парке "Патриот" скончался.

Как сообщает РИА Новости, трое выживших доставлены в медицинские учреждения. Один пострадавший в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.

Напомним, инцидент произошел на площади перед Главным Храмом Вооружённых Сил России молния попала в женщину и двоих мужчин. После разряда мужчины остались лежать на земле, а женщина смогла подняться самостоятельно.

За жизнь мужчин боролись подоспевшие медики.

Парк "Патриот" это комплекс, который включил в себя технику всех видов и родов войск, в том числе экспериментальные, редкие и единичные экземпляры, множество уникальных тематических экспозиций, тактические игры, веревочный городок, полосу препятствий, катание на мини-танках, стрельбу из боевого, охолощенного и пневматического оружия, военные тренажеры-симуляторы, катание верхом на лошадях и многое другое.