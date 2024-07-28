Высокопоставленные сотрудники ВСМПО-АВИСМА погибли в ДТП в Свердловской области

Высокопоставленные сотрудники ВСМПО-АВИСМА погибли в ДТП в Свердловской области. Об этом сообщает КП-Урал.

По данным издания, погиб начальник управления и продаж Константин Урсаев и руководитель блока Наталья Богданова. Они ехали на служебной машине.

Авария произошла накануне: Toyota Corolla на 107 километре трассы Екатеринбург – Серов улетела с дороги и врезалась в дерево. В результате два пассажира, мужчина и женщина погибли на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водителю и еще одному пассажиру медики оказали помощь.

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний стратегическим поставщиком. Численность сотрудников — 20 тыс. человек.