В парке "Патриот" троих человек поразила молния

Молния попала в троих посетителей парка "Патриот" в Подмосковье. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на площади перед Главным Храмом Вооружённых Сил России молния попала в женщину и двоих мужчин. После разряда мужчины остались лежать на земле, а женщина смогла подняться самостоятельно.

По предварительным данным, мужчины в тяжелом состоянии, им проводят реанимационные действия.

Парк "Патриот" это комплекс, который включил в себя технику всех видов и родов войск, в том числе экспериментальные, редкие и единичные экземпляры, множество уникальных тематических экспозиций, тактические игры, веревочный городок, полосу препятствий, катание на мини-танках, стрельбу из боевого, охолощенного и пневматического оружия, военные тренажеры-симуляторы, катание верхом на лошадях и многое другое.