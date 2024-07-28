28 Июля 2024
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатор Челябинской области

Текслер дал поручения по ситуации с паводком: выплаты, эвакуации и контроль за плотинами

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с руководителями  МЧС, МВД, Росгидромета, главами муниципалитетов и заместителями главы региона по поводу острой паводковой ситуации в области, вызванной трехдневным ливнем.

Текслер поручил во всех территориях, где есть риск подтопления, развернуть пункты временного пребывания, совершить подомовой обход домов, включая садовые товарищества, своевременно проводить эвакуацию жителей. В случае необходимости настоятельно убеждать людей покинуть свои жилища, в том числе вводить превентивные меры. Особое внимание важно уделить маломобильным гражданам и людям пожилого возраста. 

(2024)|Фото: пресс-служба губернатор Челябинской области

Губернатор также напомнил главам о том, что в тех территориях, где вводится режим ЧС, материальную помощь жители должны получать оперативно:

"У нас два уровня выплат. Первая – это материальная помощь (20 тысяч рублей). Ее необходимо осуществлять в течение дня. Я прошу министерство социальных отношений взять на контроль, а главам – организовать эту работу. Вторая – это выплата за ущерб имуществу, она выплачивается пострадавшим по решению комиссии. Также мы можем принимать отдельные решения в особых ситуациях". 

(2024)|Фото: пресс-служба губернатор Челябинской области

(2024)|Фото: пресс-служба губернатор Челябинской области

Режим ЧС накануне был введен в Сосновском районе и Карабашском городском округе, сегодня в Сатке. Режим повышенной готовности введен в Еманжелинском и Нагайбакском районах, в Кыштымском и Копейском городских округах В Еткульском районе на разных территориях введен и режим и ЧС и повышенной готовности.

По данным Росгидромета, интенсивность осадков в воскресенье, 28 июля, начнет снижаться, но дожди не прекратятся. Центр каспийского циклона постепенно будет смещаться в сторону Свердловской области. 30 июля начнется слияние каспийского циклона и циклона, выходящего с западных регионов страны, и в Челябинской области вновь пройдут дожи с грозами, которые будут сопровождаться усилением ветра.  

Все гидрологические посты Росгидромета в Челябинской области фиксируют увеличение уровня воды разной интенсивности. В основном увеличение идет по горнозаводской зоне и по центральным районам. В связи с этим Алексей Текслер поручил профильным заместителям и главам продолжить работу в штабном режиме, усилить круглосуточный мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений в области, а также контроль сброса воды. Проводить прогнозирование ситуации с последующим моделированием действий.

(2024)|Фото: пресс-служба губернатор Челябинской области

Напомним, Шершневское и Иремельское водохранилища приблизились к тревожным отметкам уровня воды, из-за чего начался сброс воды в русло реки Миасс. Заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов на заседании оперативного штаба о ситуации на водохранилищах региона заверил, что большинство водохранилищ Челябинской области  заполнены и работают в транзитном режиме. 

Аргазинское и Верхнеуральское водохранилища пока могут работать в режиме накопления. Шершневское водохранилище наполнено выше 60 см обычного уровня, для поддержания уровня начался поэтапный сброс воды до 60 кубометров в секунду. До критических отметок на водохранилище в настоящий момент остается хороший запас. Сброс воды проходит штатно.

Идет оперативный мониторинг реки Миасс в границах Челябинского городского округа  при повышенном сбросе воды. Критических повышений нет, но есть выход реки на набережные. Проходит мониторинг территории поселка Мелькомбината, находящийся в самых низких отметках. 

(2024)|Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

Добавим, что накануне Теслер и полпред президента в УрФО Владимир Якушев посетили поселок Киолим, пострадавший после прорыва дамбы Киалимского водохранилища.

Теги: паводок, ливень, каспийский циклон, Челябинская область, Алексей Текслер


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