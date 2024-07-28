Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде еще на сутки

Управление МЧС по Свердловской области вновь продлило предупреждение о погодной опасности. 29 июля местами в Свердловской области ожидается сильный дождь.

Спасатели просят свердловчан сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности: воздержаться от отдыха на природе, походов, при движении на автомобиле избегать затопленных участков дорог, не пытаясь их форсировать, владельцам частных домов нужно подготовить ливневые канализации и дренажные системы. "В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание", - говорится в сообщении МЧС.

Уральский Гидрометцентр также предупреждает о метеорологической опасности: 28-30 июля в районах выпадения сильных, продолжительных дождей ожидаются резкие подъемы уровней воды в реках, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком.

Напомним, ливневые дожди идут в регионах Среднего и Южного Урала уже третьи сутки.