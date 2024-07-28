Рабочие потеряли сознание во время прочистки коллектора после ливня в Екатеринбурге

Рабочие задохнулись в коллекторе в Екатеринбурге. Об этом сообщает КП-Урал.

По данным издания, шестеро рабочих спустились в технический на стройплощадке, чтобы откачать воду и прочистить его после ливня, но почувствовали себя плохо и стали терять сознание.

На "скорой" пострадавшие были доставлены в больницу, четверо госпитализированы, трое в тяжелом состоянии.

Речь о площадке в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

Известно, что пострадали рабочие субподрядчика стройки, ООО "Ладья". Предварительная версия – нарушение техники безопасности при проведении работ в колодце. Сейчас выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы. Генпорядчик оказывает всю необходимую помощь в расследовании.