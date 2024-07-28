В Сатке ввели режим ЧС: подтоплены дома, разрушен мост

В Сатке введен режим ЧС из-за ливневого паводка. Об этом сообщил глава района Александр Глазков.

По его словам, от режима повышенной готовности к режиму ЧС перешли сегодня, когда вода подтопила жилые дома в старой части города. Частично оказались подтоплены и дома в поселке Межевой и других поселениях района.

Пострадало много мостов через водоемы повсеместно.

Река Каменка настолько переполнилась, что ее потоками размыло грунт под дорогой около поселка Межевой, а затем и саму дорогу, мост через реку полностью разрушен.

Отметим, что во время предыдущих сильных дождей месяц назад река Каменка уже выходила из берегов и подтапливала дорогу около Межевого. Впечатляющее видео публиковал канал Фобос:

Напомним, с начала ливней на Южном Урале произошло несколько инцидентов, связанных с подтоплениями из-за дождевого паводка. Вчера из-за обильных осадков, переполнения технического водоема и русла реки Еманжелинка произошло подтопление садовых участков в СНТ "Уралец" и приусадебных участков в селе Еманжелинка. Река снесла мост под Еманжелинском. Под Челябинском река Биргильда вышла из берегов и затопила дорогу и сады. Спасатели на лодках эвакуировали 46 человек из СНТ "Железнодорожник". В пятницу вечером из-за размыва дамбы Киалимского водохранилища вода затопила четыре поселка ниже по течению реки Большой Киалим.

Режим ЧС накануне был введен в Сосновском районе и Карабашском городском округе. Режим повышенной готовности введен в Еманжелинском и Нагайбакском районах, в Кыштымском и Копейском городских округах В Еткульском районе на разных территориях введен и режим и ЧС и повышенной готовности.

Из-за подъема уровня воды, крупные водохранилища начали сброс воды в русло реки Миасс, что может привезти к подтоплениям берегов ниже по течению.