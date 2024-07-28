В Якутии горит миллион гектаров леса

Лесные пожары в Якутии действуют на площади в один миллион гектаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Действует 132 природных пожара на общей площади пройденной огнём свыше 1 млн гектар и 1 ландшафтный пожар. На тушении задействовано около 2 тысяч человек.

За сутки удалось потушить шесть пожаров на площади более 23 тыс.га, три очага локализованы на площади свыше 15 тыс. га.

На особом контроле Главного управления находятся 13 природных пожаров.

За сутки авиация МЧС России в Алданском и Верхневилюйском районах сбросила в общей сложности 193 тонны воды на кромки пожаров. Сегодня воздушные суда будут задействованы на территории Верхневилюйского и Кобяйского районов. Аэромобильная группировка МЧС России задействована на тушении пожаров в селах Дабан, Куду, Оргет и Сайды.

По данным космического мониторинга, задымленность наблюдается в 52 населенных пунктах на территории Нюрбинского, Верхоянского, Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Олекминского, Сунтарского, Ленского и Мирнинского районов. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.