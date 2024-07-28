Еще один поселок в Челябинской области эвакуируют из-за угрозы подтопления

В Еманжелинском районе проводится срочная эвакуация еще одного поселка из-за угрозы подтопления. Об этом сообщает администрация Еманжелинска.

Речь идет об улицах Набережная, Пролетарская, 1 Транспортная, 2 Транспортная, 3 Транспортная поселка Рабочий. Жители домов этих улиц будут перемещены в пункты размещения в Еманжелинске: в ДК им. А.С.Пушкина и школу искусств №1.

При обращении в пункт временного размещения необходимо иметь с собой личные документы, ценности, туалетные принадлежности, необходимые лекарства.

Напомним, в Еманжелинском районе произошло несколько инцидентов, связанных с подтоплениями из-за дождевого паводка. Вчера из-за обильных осадков, переполнения технического водоема и русла реки Еманжелинка произошло подтопление садовых участков в СНТ "Уралец" и приусадебных участков в селе Еманжелинка. Река снесла мост под Еманжелинском.

На Южном Урале из-за паводка наполнились Шершневское и Иремельское водохранилища. Начался сброс из них в русло реки Миасс, что также может привести к подтоплениям ниже по течению.

Ранее из-за подмыва дамбы Киалимского водохранилища затопило четыре поселка ниже по течению реки Большой Киалим.