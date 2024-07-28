Село на границе Челябинской области и Башкирии оказалось отрезано от "большой земли" перелившейся дамбой

Деревня Мулдашево, расположенная около границы Челябинской области и республики Башкирия, оказалась отрезана от цивилизации, поскольку единственную дорогу затопило в результате перелива воды через плотину. В деревне проживают около 80 человек.

На месте происшествия дежурят спасатели Государственного комитета Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, они оказали помощь 5 местным жителям. Сегодня утром эвакуировали семью из четырех человек, в которой ребенку, 2015 года рождения потребовалась помощь медиков в связи с хронической болезнью. Спасатели вовремя переправили мальчика на противоположный берег, где его ждали медики, которые оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

Челябинские и Башкирские спасатели работают вместе над ликвидацией последствий аномальных ливней, продолжавшихся около трех суток. Ночью они провели работы по укреплению плотины и устранению перелива дамбы на озере Драга которое находится на границе Башкортостана и Челябинской области. Еще на одной дамбе в селе Старобалбуково провели устройство дополнительного паводкового водосброса силами Учалинского звена БТП РСЧС. Об этом рассказал председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Напомним, с начала ливней на Южном Урале произошло несколько инцидентов, связанных с подтоплениями из-за дождевого паводка. Вчера из-за обильных осадков, переполнения технического водоема и русла реки Еманжелинка произошло подтопление садовых участков в СНТ "Уралец" и приусадебных участков в селе Еманжелинка. Река снесла мост под Емажелинском. Под Челябинском река Биргильда вышла из берегов и затопила дорогу и сады. Спасатели на лодках эвакуировали 46 человек из СНТ "Железнодорожник". В пятницу вечером из-за размыва дамбы Киалимского водохранилища вода затопила четыре поселка ниже по течению реки Большой Киалим.