В Курской области горит нефтебаза после ночной атаки беспилотников
В Курской области после ночной атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе.
Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе. Загорелись 3 резервуара с топливом.
Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал.
В борьбе с огнём задействованы пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы спецтехники. На данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается.