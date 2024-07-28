В Курской области горит нефтебаза после ночной атаки беспилотников

В Курской области после ночной атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе.

Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе. Загорелись 3 резервуара с топливом.

Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал.

В борьбе с огнём задействованы пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы спецтехники. На данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре. Тушение продолжается.