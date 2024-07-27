В Волгоградской области экипаж разбившегося Су-34 эвакуировал вертолет Росавиации

В Волгоградской области летчиков Су-34 забрал с места приземления поисково-спасательный вертолет Росавиации – Ми-8Т авиакомпании "Дагестан". На борту вылетали два спасателя Волгоградской региональной поисково-спасательной базы.

Вертолет доставил членов экипажа Су-34 из района события в аэропорт Волгоград (Гумрак) в 15.57 мск. Оттуда летчиков доставили в медучреждения Минобороны России, сообщил в своем telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Напомним, самолет рухнул при выполнении планового учебно-тренировочного полета. По данным военных, самолет упал в безлюдной местности, при этом на земле разрушений нет. На борту не было боекомплекта. Предварительной причиной случившегося названа техническая неисправность.