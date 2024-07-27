27 Июля 2024
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Текслер: Надо уговорить жителей потенциально подтопленных территорий уехать

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание из-за ситуации с "большой водой" в регионе. Он поручил во всех территориях, где есть риск подтопления, развернуть пункты временного пребывания, совершить подомовой обход домов, включая садовые товарищества, своевременно проводить эвакуацию жителей.
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Если то требуется, надо настоятельно убеждать людей покинуть свои жилища, в том числе вводить превентивные меры. Губернатор напомнил главам о том, что там, где вводится режим ЧС, материальную помощь жители должны получать оперативно.

"У нас – два уровня выплат. Первая – материальная помощь (20 тыс. руб.). Ее необходимо осуществлять в течение дня. Я прошу министерство социальных отношений взять на контроль, а главам – организовать эту работу. Вторая – выплата за ущерб имуществу, она выплачивается пострадавшим по решению комиссии. Также мы можем принимать отдельные решения в особых ситуациях", - сказал губернатор.

По данным Росгидромета, интенсивность осадков в воскресенье, 28 июля, начнет снижаться, но дожди не прекратятся. Центр каспийского циклона постепенно будет смещаться в сторону Свердловской области. 30 июля начнется слияние каспийского циклона и циклона, выходящего с западных регионов страны, и в Челябинской области вновь пройдут дожи с грозами, которые будут сопровождаться усилением ветра. Все гидрологические посты Росгидромета в Челябинской области фиксируют увеличение уровня воды разной интенсивности. В основном, увеличение идет по горнозаводской зоне и по центральным районам. Текслер поручил продолжить работу в штабном режиме, усилить изучение состояния гидротехнических сооружений в области, а также контроль сброса воды, сообщает пресс-служба главы региона.

Теги: Алексей Текслер, Челябинская область, дамба


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