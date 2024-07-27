Текслер: Надо уговорить жителей потенциально подтопленных территорий уехать

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание из-за ситуации с "большой водой" в регионе. Он поручил во всех территориях, где есть риск подтопления, развернуть пункты временного пребывания, совершить подомовой обход домов, включая садовые товарищества, своевременно проводить эвакуацию жителей.

Если то требуется, надо настоятельно убеждать людей покинуть свои жилища, в том числе вводить превентивные меры. Губернатор напомнил главам о том, что там, где вводится режим ЧС, материальную помощь жители должны получать оперативно.

"У нас – два уровня выплат. Первая – материальная помощь (20 тыс. руб.). Ее необходимо осуществлять в течение дня. Я прошу министерство социальных отношений взять на контроль, а главам – организовать эту работу. Вторая – выплата за ущерб имуществу, она выплачивается пострадавшим по решению комиссии. Также мы можем принимать отдельные решения в особых ситуациях", - сказал губернатор.

По данным Росгидромета, интенсивность осадков в воскресенье, 28 июля, начнет снижаться, но дожди не прекратятся. Центр каспийского циклона постепенно будет смещаться в сторону Свердловской области. 30 июля начнется слияние каспийского циклона и циклона, выходящего с западных регионов страны, и в Челябинской области вновь пройдут дожи с грозами, которые будут сопровождаться усилением ветра. Все гидрологические посты Росгидромета в Челябинской области фиксируют увеличение уровня воды разной интенсивности. В основном, увеличение идет по горнозаводской зоне и по центральным районам. Текслер поручил продолжить работу в штабном режиме, усилить изучение состояния гидротехнических сооружений в области, а также контроль сброса воды, сообщает пресс-служба главы региона.